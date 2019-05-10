الكربلائي: اليأس من المستقبل والإحباط وراء إزدياد حالات الإنتحار والطلاق

2019/05/10 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..عزا ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إزدياد حالات الإنتحار والطلاق في العراق الى “اليأس من المستقبل والشعور بالإحباط من أوضاع البلاد”.وقال الشيخ الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف “في حياتنا الدنيا نقرأ الاخبار ونواجه الكثير من الصعوبات والأهم كيف ان نواجه هذه الازمات والمشاكل […]

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