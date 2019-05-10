2019/05/10 | 13:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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ارتفعت الأسهم الأوروبية ،اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوى في ستة أسابيع، في الوقت الذي يأمل فيه مستثمرون في أنه ما زال بإمكان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاسهم الاوروبية من ادنى مستوى في 6 أسابيع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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