2019/05/10 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ايقاف نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، ثلاث مباريات على خلفية احداث نهائي كأس فرنسا امام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرة الفرنسية .. تحرم نيمار ثلاث مباريات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرة الفرنسية .. تحرم نيمار ثلاث مباريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).