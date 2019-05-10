2019/05/10 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف القيادي في ائتلاف النصر، فالح الزيادي ،الجمعة، عن دراسة خيار الذهاب الى المعارضة، مع عدد من الكتل والأحزاب السياسية.وقال الزيادي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “ ائتلاف النصر وغيره من الكتل القريبة الى الجهة المعارضة لم تتخذ حتى هذه اللحظة قرارا نهائيا بالتوجه نحو المعارضة السياسية، لكنها لازالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: النصر وكتل اخرى تدرس خيار الذهاب الى المعارضة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: النصر وكتل اخرى تدرس خيار الذهاب الى المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).