الخطوط التركية تتكبد خسارة 1.25 مليار ليرة في الربع/1

2019/05/10 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت الخطوط الجوية التركية إنها تكبدت خسارة 1.25 مليار ليرة (205 ملايين دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع خسارة 314 مليون ليرة في نفس الفترة قبل عام.

وفي إفصاح لبورصة اسطنبول مساء يوم الخميس، قالت الخطوط التركية إن الإيرادات ارتفعت إلى 14.85 مليار ليرة في الربع الأول من 10.53 مليار ليرة قبل عام.

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