2019/05/10 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، ان استهداف مدينة الصدر متوقع، كونها رأس الحربة في محاربة الإرهاب.

وشدد الساعدي في بيان على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها بحماية المواطنين من الاستهدافات الإرهابية، من خلال مراجعة الخطط الأمنية التي تعتمدها القوات الأمنية المختلفة خصوصا داخل المدن، واعتماد الجهود الاستخباراتية في كشف الخلايا النائمة للإرهابيين.

ودعا الى تحديث أجهزة المراقبة الأمنية من خلال منظومة الكاميرات والطائرات المسيرة، وأهمية تعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: على الحكومة إعادة النظر في خططها الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي: على الحكومة إعادة النظر في خططها الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).