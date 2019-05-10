انتخاب ناجح المعموري رئيساً للاتحاد العام للادباء والكتاب

2019/05/10 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس المركزي الجديد للأتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق اجتماعا اليوم الجمعة .وتم في الاجتماع انتخاب ناجح المعموري رئيساً وابراهيم الخياط امينا ً عاما ً وعلي الفواز نائباً للأمين العام .وتم ايضا انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وهم عمر السراي – مروان عادل حمزة – جبار الكواز -رياض الغريب – د.عمار المسعودي – […]

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