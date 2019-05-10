شرطة الديوانية تعلن تكثيف الاجراءات لمعالجة ظواهر الانتحار والابتزاز

2019/05/10 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت شرطة محافظة الديوانية ،الجمعة، عن تكثيف اجراءات معالجة الظواهر السلبية التي تنتهك حقوق الإنسان كحالات الانتحار الابتزاز.وقال المنسق الاعلامي لقيادة الشرطة عامر الركابي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذه تكثيف الاجراءات من خلال تشكيل فريق هو رصد ومتابعة ومعالجة الظواهر والحالات السلبية التي تنتهك حقوق الانسان وتهدد المجتمع […]

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