أمير الكويت يؤكد للرئيس صالح وقوف بلاده مع أي إجراء يتخذه العراق لحفظ أمنه

2019/05/10 | 13:45

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بغداد اليوم- متابعة

بعث امير دولة قطر، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الجمعة (10 أيار 2019)، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة الصدر، شرق بغداد.

وذكرت جريدة "الانباء: الكويتية، أن الصباح أعرب عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي أودى بحياة الأبرياء الآمنين.

واضافت، أن الشيخ أكد وقوف الكويت إلى جانب العراق وتأييدها لكل ما يتخذه لحماية أمنه واستقراره.

بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر مطلع، الجمعة، أن وفد الخارجية الامريكية الذي زار اقليم كردستان يوم أمس، طلب وبشكل صريح من القيادات الكردية ايقاف التعامل مع إيران.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد حمل رسالة وزير الخارجية الامري

بغداد اليوم- خاص

دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، الجمعة (10 أيار 2019)، وزارة الصحة لتزويدها بوثائق حول عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة التفجير الذي وقع، مساء أمس، في منطقة جميلة، شرقي بغداد.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي، في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الجمعة، 10 أيار، 2019، الى تفعيل الاجراءات الحكومية الخاصة بشهر رمضان، للحد من الإفطار العلني.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مايراه المواطن في الشارع عدم وج

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