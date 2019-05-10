بيونغ يانغ تتحدى واشنطن بتجارب صاروخية جديدة

2019/05/10 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول – يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتخذ التصعيد كخيار أمام الولايات المتحدة الأميركية بعد فشل اتفاق كان بموجبه

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