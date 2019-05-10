البحرين ترفع أرقام العجز المالي وتفكر بالاستدانة

2019/05/10 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت البحرين أرقام العجز المالي المتوقع في ميزانيتها للعامين المقبلين، وعادت تفكر في الاستدانة عبر إصدار سندات دولية جديدة لأول مرة منذ

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