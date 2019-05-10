2019/05/10 | 14:30

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رئيس البرلمان الكويتي يدين الانفجار في سوق جميلة

تلقى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، برقية تعزية من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، لضحايا التفجير الارهابي في سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأكد الغانم في برقيته "إدانته الشديدة لهذا العمل الارهابي الشنيع" معبراً عن "تعاطفه وتضامنه مع الشعب العراقي في مواجهة مثل تلك الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن العراق وأستقراره".

وكان انتحاري ينتمي لعصابات داعش الارهابية فجر نفسه مساء أمس الخميس في سوق جميلة شرق بغداد أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.انتهى2

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