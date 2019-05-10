الصين تندد بمنع “تشاينا موبايل” من دخول الأسواق الأميركية

2019/05/10 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ندّدت بكين ،الجمعة، بمنع الهيئة الناظمة الأميركية شركة “تشاينا موبايل” المشغلة للهواتف النقالة من دخول الأسواق الأميركية لأسباب متعلقة بالأمن القومي، واعتبرته “غير منطقي”.وكانت “لجنة الاتصالات الفدرالية”، الجهة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة قد أعلنت أمس، أن السماح لـ”تشاينا موبايل يو أس إيه”، الشركة التابعة لمجموعة تشاينا موبايل الحكومية الصينية، بالعمل في […]

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