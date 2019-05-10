بعد ارتفاعه.. اليورو يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي

2019/05/10 | 14:36

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ارتفع اليورو اليوم الجمعة ليتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفعل تنامي المخاوف من أن أي تصاعد في النزاع التجاري بين

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