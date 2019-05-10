وتيرة القمع في السعودية تشتد!

2019/05/10 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يبدو ان النظام السعودي لايتردد في تكرار جرائمه ضد معارضيه سواء في السعودية او خارجها ولم يكتف بذلك بل هناك خشية على كل

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