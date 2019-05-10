2019/05/10 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الحكومة والجهات الأمنية باتخاذ إجراءات أمنية استباقية عاجلة وحازمة بعد استهداف المواطنين شرقي بغداد.

وشدد الكعبي في بيان على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمنع أي حراك للإرهاب والخلايا النائمة التي تحاول استغلال استقرار الظروف الأمنية خلال شهر رمضان، داعيا وسائل الإعلام الى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية وعدم الخوض في أرقام وتفاصيل لا وجود لها على أرض الواقع.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يطالب باتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي حراك للإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يطالب باتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي حراك للإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).