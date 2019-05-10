الشمري يطالب بالحد من الافطار العلني احتراما الشهر رمضان

2019/05/10 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الجمعة، إن ما يراه المواطن في الشارع عدم وجود أي إجراءات للحد من الافطار العلني والذي بات أمرا طبيعيا في المحافظات والمدن مع غياب واضح للأجهزة المعنية للحد منه.

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