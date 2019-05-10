2019/05/10 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز تشيلسي على أينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح أمس الخميس ليتأهل إلى نهائي إنجليزي خالص للدوري الأوروبي لكرة القدم ضد منافسه المحلي أرسنال في باكو يوم 29 مايو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرسنال وتشيلسي يلتقيان في نهائي إنجليزي للدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرسنال وتشيلسي يلتقيان في نهائي إنجليزي للدوري الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).