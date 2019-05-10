الشرطة يواجه الكهرباء والقوة الجوية يلتقي أربيل في الدوري الممتاز

2019/05/10 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه فريق الشرطة اليوم الجمعة، الكهرباء على ملعب الشعب الدولي، بينما يلتقي القوة الجوية فريق أربيل على ملعب فرانسوا حريري، وذلك في مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.​

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