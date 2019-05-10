وفد امريكي : تحسن العلاقات بين بغداد والاقليم لمصلحة الطرفين

2019/05/10 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع وفد رفيع من وزارة الخارجية الأمريكية، الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتهديدات تنظيم داعش.

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