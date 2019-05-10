وزير الثقافة يعتزم تشكيل لجنة للعناية بتماثيل كبار الشعراء في بغداد والمحافظات

2019/05/10 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الامير الحمداني عن عزمه على تشكيل لجنة من المختصين للمفاضلة بين تمثالي المتنبي الموجودين في المكتبة الوطنية

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