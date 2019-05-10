نائبة: أهم مشروع في بغداد يقف على أبواب الإبتزاز والمبتزين

2019/05/10 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، ان أهم مشروع في بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين، لافتة الى ان مافيات الابتزاز وجدت في هذا المشروع أرضاً خصبة للتلاعب.

وذكرت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مشروع خط الخنساء الذي كان من المؤمل ان ينقذ بغداد من مشكلة غرق الشوارع بمياه الأمطار ويعالج مشاكل الصرف الصحي كان عرضة للابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات منذ بدايته ومازال لغاية اليوم تحت وطأة الابتزاز”.

وأضافت، “هل من المعقول ان يبقى المشروع متلكئاً منذ 12 عاماً بعد أن ارتفعت كلفته الى ارقام فلكية؟، وما مصير المبالغ التي تم انفاقها عليه؟، ولماذا لم يفكر القائمون عليه منذ البداية بأن هناك عشوائيات وتجاوز على الأراضي التي يمر بها المشروع؟”.

وأكدت النائبة، ان “مافيات الابتزاز وجدت في هذا المشروع أرضاً خصبة للتلاعب والاستفادة من ابقائه متلكئاً”، داعية رئيس الوزراء الى “التدخل شخصياً للكشف عن جميع ملابسات وتفاصيل عدم انجاز المشروع الذي بات حلما منذ التعاقد عليه عام 2007 ومن المتسبب في ذلك”.

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