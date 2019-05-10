ترامب: الإيرانيون أظهروا أنهم مصدر تهديد كبير

2019/05/10 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر تهديد كبير.





وقال ترامب جوابا على سؤال صحفي حول إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، “لا أريد أن أقول كلا، لكنني آمل ان لا يحصل ذلك”.

وأضاف، “الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر تهديد كبير”، لافتا الى انه “لدينا معلومات قد لا تتصورونها”.





وكانت واشنطن أرسلت حاملة طائرات وقاذفات عدة من طراز “بي52” إلى المنطقة.

وكان ترامب أبدى رغبة بالتفاوض مع الإيرانيين، الأربعاء الماضي، عقب فرضه عقوبات جديدة على طهران، قائلاً “أتطلع إلى لقاء قادة إيران يوما ما؛ من أجل التوصل إلى اتفاق، واتخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق.

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