النجيفي يعلق على قرار الحكومة تسليح ٥٠ قرية في نينوى

2019/05/10 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

علق محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، اليوم الجمعة، على قرار الحكومة العراقية تسليح ٥٠ قرية في نينوى، لصد الهجمات الارهابية.





وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏تسليح ٥٠ قرية في بادية الجزيرة خطوة جيدة ولكنها غير كافية لمنع هجمات داعش”.





وتابع، “لابد من وجود قوة تدخل سريع وإسناد جوي قادر على تعويض فرق التسليح والتدريب بين القوى العشائرية وامكانيات الارهابيين وتدريبهم”.





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