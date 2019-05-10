اسعار الذهب تتماسك مع تزايد التوترات التجارية

2019/05/10 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تماسكت أسعار الذهب، الجمعة، متلقية الدعم من تزايد التوترات التجارية بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية، أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، حيز التنفيذ، مما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1284 دولارا […]

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