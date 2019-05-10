العيداني : طلب استجوابي وراءه جهة سياسية فشلت بادارة البصرة

2019/05/10 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف محافظ البصرة اسعد العيداني المطالبة باستجوابه في مجلس المحافظة لجمعه بين منصبين ، بانها :” اسلوب تحاول منه احدى الجهات السياسية العودة الى الساحة بعد فشلها الذريع في السنوات الماضية في الخدمات للمحافظة ” ، مشيراً الى ان الاستجواب يجب ان يكون قانونيا .وقال العيداني في تصريح صحفي ، انه بالوقت الحابي يمارس […]

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