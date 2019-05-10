نجدة بغداد تسعف مواطناً وتعيد له 17 ألف دولار كانت بحوزته

2019/05/10 | 14:47

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، 10 أيار، 2019، انها أسعفت مواطناً وأعادت له مبلغ 17 ألف دولا...





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