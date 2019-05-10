الحرس الثوري يرد على ترمب ويؤكد رفضه التفاوض مع واشنطن

2019/05/10 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الحرس الثوري الإيراني على تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن التفاوض بين واشنطن وطهران.

وقال العميد يد الله جواني، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية في تصريح، إن ترمب يعتقد أن إيران ستعاني من فوضى داخلية بعد فرض العقوبات وستخضع للتفاوض وهذا لن يحصل، مبينا أن الأميركيين لن يجرؤوا على القيام بإجراء عسكري ضد طهران.

من جهة أخرى أكد رئيس لجنة الأمن القومي في إيران أن طلبات واشنطن للتفاوض مع طهران ستزداد في المرحلة المقبلة وستصبح أكثر جدية بحسب تعبيره.

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