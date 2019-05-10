صحة كربلاء تضبط شحنة موردة من ميناء أم قصر محملة بـ (11) طن من مادة العصير ( مكسيكي المنشأ ) لعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس الوزارية

2019/05/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، عن " ضبط وإتلاف 11 طن من مادة العصير (مكسيكي المنشأ)، لعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس الوزارية المعمول بها، ومحملة بشاحنة خلال محاولة إدخالها للمحافظة عبر أحد مداخلها الرئيسة ".وقال مدير شعبة الرقابة الصحية، الدكتور كرار جواد العباسي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن " إحدى مفارزنا الصحية المتواجدة في السيطرات الرئيسة لمداخل المحافظة، وأثناء تدقيق البضائع الواردة للمحافظة، تمكنت من ضبط شاحنة محملة بـ (11 طن) من مادة العصير مكسيكي المنشأ، كانت قادمة من ميناء أم قصر لحساب أحد تجار الجملة بالمحافظة ".

وأضاف في حديث لـ (المكتب الإعلامي) للدائرة، إنه " بعد تدقيق الأوراق الأصولية لتوريد الشحنة، تم حجزها وسحب نماذج منها وإرساله إلى مقر الشعبة لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك البشري "، والتحفظ على الشحنة في مستودعات التاجر "، مبيناًَ إن " المادة المحجوزة، كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الوزارية المعمول بها "، حينها تم مصادرة الشحنة ومن ثم إتلافها في منطقة الطمر الصحي، وبحضور صاحب العلاقة، وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم (4) لسنة 2011، وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ".



وطالب العباسي في ختام تصريحه " التجار وأصحاب المعامل والمنتجات الغذائية ومورديها بالإلتزام بالقوانين والأنظمة الصحية، لتجنب المساءلة القانونية والخسائر المالية "، مناشداً في الوقت عينه " أهالي المحافظة " التعاون مع الفرق الرقابية الصحية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها، والإخبار عن تلك المنتهية الصلاحية أو التالفة منها قبل شرائها حفاظاَ على الصحة العامة ".

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