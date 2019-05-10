تحرير فتاتين ايزيديتين بعد مرور 5 سنوات من الاسر

2019/05/10 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسن شيخ كالو اعلن البيت الإيزيدي في سوريا، ظهر اليوم الجمعة 10 مايو/أيار 2019، عن تحرير فتاتين ايزيديتين من قبل قوات “قسد” بالتنسيق مع ادارة مخيم “هول” الذي يضم المئات من عوائل داعش وأطفالهم، كان قد تم خطفهن مع الألاف من النساء الايزيديات الأخريات على يد عناصر تنظيم داعش الارهابي، من قضاء […]

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