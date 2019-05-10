ضبط 11 طن من مادة العصير

2019/05/10 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم الجمعة ، عن " ضبط وإتلاف 11 طن من مادة العصير ( مكسيكي المنشأ ) ، لعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس الوزارية المعمول بها ، ومحملة بشاحنة خلال محاولة إدخالها للمحافظة عبر أحد مداخلها الرئيسة " .

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية ، الدكتور كرار جواد العباسي ، إن " إحدى مفارزنا الصحية المتواجدة في السيطرات الرئيسة لمداخل المحافظة ، وأثناء تدقيق البضائع الواردة للمحافظة ، تمكنت من ضبط شاحنة محملة بـ 11 طن من مادة العصير مكسيكي المنشأ، كانت قادمة من ميناء أم قصر لحساب أحد تجار الجملة بالمحافظة " . وأضاف ، إنه " بعد تدقيق الأوراق الأصولية لتوريد الشحنة ، تم حجزها وسحب نماذج منها وإرساله إلى مقر الشعبة لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك البشري " ، والتحفظ على الشحنة في مستودعات التاجر " ، مبيناًَ إن " المادة المحجوزة ، كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الوزارية المعمول بها " ، حينها تم مصادرة الشحنة ومن ثم إتلافها في منطقة الطمر الصحي ، وبحضور صاحب العلاقة .انتهى ع.س

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