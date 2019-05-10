نائب يستغرب من وجود 50 الف جندي امريكي في العراق

2019/05/10 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العكيلي ، إن "التصريح الذي صدر من عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي مارك روبيو، امس الخميس، بوجود 50 الف عسكري أميركي في العراق هو شئ مستغرب"، مشيرا الى "ضرورة ان يكون هناك رد سريع وتوضيحي من قبل الحكومة العراقية، وهل مايقوله هذا السيناتور حقيقة ام انه مجرد كلام لاشعال الوضع داخل الساحة العراقية"انتهى ع.س

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