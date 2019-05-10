صحيفة الايكونوميست: طبول الحرب بين واشنطن وطهران تقرع مرة أخرى

2019/05/10 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت صحيفة بريطانية، من قرب حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، بعد ان اصبحتا على مسار تصادمي في المواجهة.

وأوضحت صحيفة الايكونوميست في موضوع نشرته حول الازمة بين واشنطن وطهران، ان طبول الحرب تقرع مرة أخرى، في وصف أطلقته على تصاعد حدة الصراع بين البلدين، عقب إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، وإرسال الولايات المتحدة الأميركية حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط.

واضافت الصحيفة، ان تصريحات روحاني بشأن خفض بلاده التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بعد شهرين، وزيادة تخصيب اليورانيوم، لا تنطوي على مفهوم ديبلوماسي إيراني جديد، مبينة ان تلك التصريحات تكرار لنهج طهران القائم على ممارسة الضغوط، في سبيل مواصلة العمل على برنامجها النووي الهادف لصناعة قنبلة نووية.

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