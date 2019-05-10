الاتحاد العراقي للقوس والسهم:الاتحاد العربي وافق على اقامة بطولة الاندية العربية للعبة في محافظة السليمانية

2019/05/10 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، ان الاتحاد العربي وافق على اقامة بطولة الاندية العربية للعبة في محافظة السليمانية.

وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني في بيان ، ان "المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، قد وافق على اقامة بطولة الاندية العربية في محافظة السليمانية خلال الاجتماع الذي عقد في السليمانية قبل اكثر من شهر".واوضح انه "تم تحديد اقامة البطولة مطلع شهر ايلول المقبل، حيث ابدت كافة الدولة العربية، موافقتها للمشاركة في البطولة التي ستقام في السليمانية بمباركة عربية".واشار إلى ان "كافة الاجراءات الادارية والفنية قد انجزت لاستضافة البطولة من خلال تشكيل لجان متعددة لاظهار البطولة بما يتلائم وحجم المشاركة".

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