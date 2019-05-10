مؤسس “أمازون” يكشف عن تصميم أولي لمركبة تهبط على سطح القمر

2019/05/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس عن مجسم صغير لمسبار صمم ليهبط على سطح القمر، ويحمل اسم “بلو مون” من تنفيذ شركته “بلو أوريجين” للفضاء.وقال بيزوس بعد الكشف على المجسم في مركز المؤتمرات بالعاصمة الأميركية واشنطن يوم الخميس: “هذه مركبة خارقة، ستسافر للقمر”، وفقاً لموقع” ذا فيرج” للتكنولوجيا.وضم الحضور أثناء الكشف […]

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