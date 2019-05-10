صحة كربلاء تؤكد توَفير أكثر من اكثر من (٨٠٪) من الأدوية الخاصة بالامراض السرطانية

2019/05/10 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، عن " توفير أغلب الأدوية الخاصة

بالأمراض السرطانية ، وذلك عن طريق التجهيز من وزارة الصحة والبيئة ،

إضافة لآلية الشراء وفق السياقات القانونية المعمول بها في

دائرة الصحة "، الى جانب " التبرعات ، مع وجود نقوصات في

بعض الأدوية لعدم تجهيزها من قبل الوزارة لغاية الآن " .

أعلن ذلك مدير مركز الإمام الحسين (ع) لعلاج الأورام وأمراض الدم في

مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية ، الدكتور كرار الموسوي .



وأضاف في

حديث لـ ( المكتب الإعلامي ) للدائرة ، إن " مركزنا ، يُعتبر من

المراكز النادرة في العراق ، كونه يُعالج أورام الأطفال والكبار

وأمراض الدم على حد سواء ، والأول من نوعه في المحافظة ، كما إنه "

يستقبل الحالات المرضية للمصابين بالأمراض السرطانية وأمراض الدم من

أهالي المحافظة والمحافظات الأخرى لندرة اختصاص علاج أمراض الدم

للأطفال " .



وبيَن الموسوي ، إن " نسبة الأدوية المتوفرة في المركز ،

هي أكثر بكثير مما هو مُتوفر في باقي المراكز المَوَزعة في أنحاء

مختلفة من البلد ، مشيداً بجهود المدير العام للدائرة ، الدكتور

صباح نور هادي الموسوي ، ومدير المدينة الطبية ، الدكتور صباح الحسيني

، وسعيهم الحثيث مع إدارة المركز لتوفير الأدوية لمرضى الأورام

السرطانية وفقا للإمكانيات المُتاحة في الظرف الراهن " ، لافتاً إن "

من الأسباب التي جعلت مركزه ، يتميز عن غيره من المراكز ، يعود للنسبة

المئوية في تجهيز الإدوية من قبل الوزارة إضافة إلى الدعم المُقدم

شهرياً من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وجهات خيرية أخرى ،

وذلك لكثرة أعداد المرضى المُسجلين فيه ، والذين يصل عددهم إلى ( ٦٥٠٠

) مريض منذ العام ٢٠١٢ ، ومُعظمهم من المحافظات ، وتحديداً

(بغداد ، النجف ، الحلة ، الديوانية ) ، والذين يراجعون المركز منذ

سنوات لتلقي العلاج " ، مشيراً إلى إن " مُعَدل مراجعي المركز اليومي

يتجاوز الـ ( ٢٠٠ ) مريض ، موزعين على إستشارياته ، ويتم فحصهم

من قبل الأطباء الإختصاص المُتواجدين فيه .

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