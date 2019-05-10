2019/05/10 | 15:01

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نجدة بغداد تسعف مواطناً وتعيد له 17 ألف دولار كانت بحوزته

بغداد/...



أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، انها أسعفت مواطناً وأعادت له مبلغ 17 ألف دولار كان بحوزته، غربي العاصمة.

وذكر إعلام نجدة بغداد، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، أنه "اثناء تجوال دوريات نجدة حي العامل وضمن منطقة البياع لاحظوا شخصا بحالة مرض (مصاب بنوبة صرع) وعلى الفور تم نقله الى مستشفى اليرموك".

ولفتت الى أنه كان يحمل "بحوزته 170 ورقة فئة 100 دولار امريكي وبعد ابداء المساعدة له تم تسليم المبلغ الى ذويه أصوليا".انتهى2

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