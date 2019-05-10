نائب عن نينوى: مقدمات الفوضى عادت من جديد بسبب الخروقات الأمنية والضعف الاستخباراتي

2019/05/10 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال الصيدلي باعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالملف الأمني.

وقال الصيدلي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن مقدمات الفوضى في نينوى عادت من جديد بسبب الخروقات الأمنية والضعف الاستخباراتي، مبينا ان نواب نينوى طالبوا أكثر من مرة بإعادة تقييم القيادات الأمنية في نينوى، وهذا ما أشارت إليه مقررات لجنة تقصي الحقائق.

وأبدى الصيدلي استغرابه من هذا التجاهل المتعمد، متسائلا هل المطلوب مرحلة جديدة من فقدان الأمن لتمرير سيناريوهات جديدة؟ على حد تعبيره.

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