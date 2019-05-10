مجلس ديالى يعلن الانتهاء من تمشيط قرى مهجورة منذ 13 عاما

2019/05/10 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مجلس محافظة ديالى ،الجمعة، عن الانتهاء من تمشيط 15 قرية مهجورة منذ 13 عاما جنوب المحافظة.وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الجهد الهندسي للفرقة الخامسة في الجيش نجح وبجهود مميزة من تمشيط 15 قرية مهجورة في قاطع جنوب ناحيتي بهرز وكنعان”.ولفت الدايني، الى […]

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