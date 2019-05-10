سجين أميركي يهرب

2019/05/10 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في اللحظات الأخيرة، نجحت سلطات الأمن في سجن بولاية تنيسي الأميركية في إحباط محاولة سجين "سمين" تهريب أداة حادة، بعدما خبأها بطريقة لا

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