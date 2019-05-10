كابوس ينتظر تشلسي وأرسنال في نهائي

2019/05/10 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ستواجه جماهير ناديي أرسنال وتشلسي الإنجليزيان "معضلة" حقيقية خلال نهائي بطولة "يوروبا ليغ" نهاية الشهر الجاري، تتمثل بعوائق مختلفة قد تقف بوجه الجماهير

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