السفير التركي يدعو لفتح معابر حدودية جديدة لزيادة التبادل التجاري

2019/05/10 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز ، استمرار دعم بلاده للعراق في ملف اعادة الاعمار، مبينا رغبة تركيا باسهام شركاتها الرصينة في مشاريع اعادة الاعمار .

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