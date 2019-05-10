إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاث مباريات على خلفية أحداث نهائي كأس فرنسا

2019/05/10 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، ثلاث مباريات على خلفية أحداث نهائي كأس فرنسا أمام رين.​

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