الزاملي : تفجير

2019/05/10 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارجع القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، التفجير الذي استهدف منطقة جميلة في بغداد الى الاسترخاء الامني، داعياً الى الاسراع بتسمية وزيري الداخلية والدفاع وانهاء ادارة الاجهزة الاستخبارية بالوكالة.

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