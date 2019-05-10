إطلاق نار داخل مسجد شرقي لندن

2019/05/10 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق شرطة لندن في إطلاق نار داخل مسجد شرقي العاصمة البريطانية خلال صلاة التراويح ليلة الخميس.

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