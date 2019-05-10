العراق يدعو الى أخذ الحيطة من الصراع الإمريكي – الإيراني

2019/05/10 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد سالار محمود مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة أخذ الحيطة من الصراعات بين دول المنطقة.وقال محمود في بيان له يوم الجمعة “یجب أخذ الحیطة من الصراعات بین دول المنطقة وخاصة بین الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية، لأنها تعتبر من الواجبات المشترکة بین العراق واقلیم کردستان لأن باستطاعتهما معا توحید وتطبیق خطاب مشترك لإعادة التوازن واخذ مصالح المواطنین في العراق والأقلیم بنظر الأعتبار”.وشدد على “ضرورة ايجاد فرصة لتنمیة والأستثمار من العلاقات العراقية مع دول المنطقة والقوی الكبری وعدم سماح بأن یكون العراق ساحة لصراعات الخارجیة”.کما اکد سالار محمود ان “من الضروري توحید صفوف الكرد فیما بینهم سواء کان في بغداد او الأقلیم حول القضایا العالقة والمشترکة لیكونوا اصحاب صوت واحد وموقف واحد”.وأشار سالار محمود الى ان الرئیس الجمهوریة برهم صالح كثف جهوده باتجاه تطبیق الدستور والقوانین النافذة، ومن خلال لقاءاته وعلاقاته مع رؤساء وممثلي الدول قام بتوضیح وشرح سیاسة بلادە، ومن هذا المنطلق سيكون تطبیق هذە النظریة لصالح اقلیم کردستان”.

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