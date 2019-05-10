مقتل جنديين فرنسيين خلال تحرير رهائن في بوركينا فاسو

2019/05/10 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قتل جنديان فرنسيان، ليلة الخميس، خلال عملية تحرير رهائن شمالي بوركينا فاسو، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.ونُفّذت العملية العسكرية ليلا لتحرير السائحين الفرنسيين باتريك بيك ولوران لاسيمويا، اللذين فقد أثرهما في حديقة بندجاري الوطنية في بنين في الأول من مايو.وأدت العملية إلى الإفراج عن أميركي وكوري جنوبي وفرنسيين اثنين.وكان سائحان […]

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