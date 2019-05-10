واع / خلية السيول تعلن الموقف المائي لهذا اليوم

2019/05/10 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .ا

اعلنت خلية مواجهة السيول، الجمعة ، عن الموقف المائي في العراق.

1- محافظة نينوى:

منسوب سد الموصل 323.35 م

الايراد المائي 3027 م3/ثا

الاطلاق

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