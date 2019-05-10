الخارجية النيابية: بعض السفارات ضعيفة دبلوماسيا وأوصينا الوزارة بدعمها

2019/05/10 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اتهمت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اليوم الجمعة، سفارات عراقية بالضعف، موصية وزارة الخارجية بدعم تلك السفارات ورفع العمل الدبلوماسي مع للتواصل مع دول العالم.وقال عضو اللجنة دانه جزع لـ/SNG/، إن” اللجنة أجرت اتصالات مع بعض السفراء والقناصل العراقيين وطلبت منهم رفع تقريرا عن أوضاع الجاليات العراقية في الخارج وعن مشاكل سفاراتهم وعن احتياجاتهم ...

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