2019/05/10 | 15:18

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واتساب تعتزم وقف الخدمة عن ملايين المستخدمين نهاية 2019

متابعة/...



أعلن القائمون على تطبيق المحادثات الأشهر "واتساب" عزمهم إيقاف خدمة التطبيق عن ملايين المستخدمين حول العالم بحلول كانون الأول المقبل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن واتسآب سيتوقف عن العمل لدى جميع الهواتف الذكية التي تدعم نظام تشغيل ويندوز اعتبارا من كانون الأول القادم، ما يعني حرمان ملايين المستخدمين حول العالم من الخدمة.

تأتي هذه الأنباء بحسب ما أعلنه مسؤولو واتسآب عبر مدونتهم، حيث صرحوا بأنه: "لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وذلك بدء من كانون الأول، نظرا إلى أننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، ما يعني أن بعض الميزات ستتوقف عن العمل في أي وقت".

في سياق آخر، كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن التسوية المحتملة بين شركة "فيسبوك" ولجنة التجارة الاتحادية حول انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين على وشك الانتهاء وإن من المرجح أن يتضمن الاتفاق تطبيق واتساب للتراسل الفوري المملوك لـ"فيسبوك".

كانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت أن شركة "فيسبوك" ولجنة التجارة الاتحادية يتفاوضان على تسوية محتملة ستلزم "فيسبوك" بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر القول إن الخطوات تشمل تعيين مسؤول للخصوصية على أعلى مستوى في "فيسبوك" بموافقة السلطات الاتحادية وإنشاء لجنة إشراف على الخصوصية ربما تضم أعضاء في مجلس إدارة الشركة.انتهى2

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